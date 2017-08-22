SOCAR отремонтировала платформу на морском месторождении

2017-08-22 13:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR ввела в эксплуатацию после капитального ремонта стационарное морское основание №1183 на морском месторождении "Палчыг Пилпиляси", говорится в сообщении SOCAR, размещенном на официальном сайте компании во вторник.

"В ходе работ были установлены три металлических пластины, 18 сидений, надводные коммуникации, 15 железобетонных плит на территории площадью 67,5 квадратных метров, а также стальные листы на площади 716,5 квадратных метров. Капитально отремонтирована территория платформы площадью 1619 квадратных метров, а на территории площадью 2350 квадратных метров проведены антикоррозийные меры. На платформе также были установлены лестницы и леерные ограждения", - сказано в сообщении.

В состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компании "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.

(Автор: Максим Цурков)

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