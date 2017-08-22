Президенты России и Армении обсудят в Сочи нагорно-карабахский конфликт

2017-08-22 14:03 | www.trend.az | 6

Президент России Владимир Путин 23 августа в Сочи встретится с президентом Армении Сержем Саргсяном, обсудят сотрудничество в рамках ОДКБ и ЕврАзЭС, а также Нагорный Карабах, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Двадцать третьего августа в Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом республики Армения Сержем Саргсяном, который посетит Россию с кратким рабочим визитом. Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках Евразэс и ОДКБ… Имеется также в виду обменяться мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорно-карабахского урегулирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президенты также затронут ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте 2017 года.