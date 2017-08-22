Путин и Саркисян обсудят в Сочи нагорно-карабахский конфликт

2017-08-22 14:52 | www.apa.az | 3

Президенты России и Армении Владимир Путин и Серж Саркисян обсудят в Сочи нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает АПА со ссылкой на kremlin.ru, 23 августа президент Армении Серж Саркисян посетит Россию с краткосрочным рабочим визитом. Во время встречи в Сочи с президентом России наряду с нагорно-карабахским конфликтом стороны обсудят вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Также будут обсуждены вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества.