Произошедший в центре Баку в магазине пожар потушен - ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 14:55 | www.apa.az | 3

Произошедший в центре Баку в магазине пожар потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, об этом заявил сотрудник Государственной противопожарной службы, полковник-лейтенант Рамазан Рамазанов.

По его словам, пожар охватил площадь в 30-35 кв.м. В основном сгорели обои в магазине. В результате пожара одежда не сгорела, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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14:20

В центре Баку горит магазин.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано рядом с Театром кукол на проспекте Нефтяников. Пожар произошел в магазине одежды. На место происшествия прибыли пожарные МЧС.

В настоящий момент принимаются меры по тушению пожара.