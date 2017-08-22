Овощи и фрукты могут подешеветь на 80%

2017-08-22 13:50 | www.oxu.az | 2

МЭР России прогнозирует снижение стоимости продуктов питания в сентябре.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ведомства «О разработке прогноза социально-экономического развития России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По данным ведомства, больше всего снизятся цены на овощи и фрукты — почти на 80%.

«В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%», — говорится в документе.

Причиной резкого снижения цен называют хороший урожай в этом году.

Н.О.