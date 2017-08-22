Для участия в «Гянджинском марафоне-2017» регистрацию прошли свыше 1 000 участников (ВИДЕО)

2017-08-22 14:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Для участия в «Гянджинском марафоне-2017», который будет организован по инициативе Фонда Гейдара Алиева 17 сентября, регистрацию прошли уже более 1 000 участников, сообщили во вторник в Фонде.

Регистрация участников в «Гянджинском марафоне-2017», который впервые пройдет среди регионов под девизом «Будь с нами в марафоне», «Твори историю силой воли», началась 14 августа и продолжится до 17 сентября.

В «Гянджинском марафоне-2017» может участвовать каждый прошедший регистрацию, в возрасте старше 16 лет.

Регистрация проводится:

- в офисах "Azercell Telekom" в Гяндже

- в офисах "Azercell Telekom" в Баку

- в центре «Служба "ASAN" в Гяндже

- в Азербайджанском аграрном университете

- в Гянджинском государственном университете

- в Азербайджанском государственном технологическом университете

- в «Доме молодежи» в Гяндже

- в офисе ООРР в Шамкире

- в офисе ООРР в Евлахе

- в офисе ООРР в Тертере

- в офисе ООРР в Шеки

«Гянджинский марафон-2017» организуется при поддержке Общественного объединения регионального развития (ООРР) Фонда Гейдара Алиева и исполнительной власти Гянджи.

Эксклюзивный партнер марафона - компания "Azercell Telekom".

Реализует проект компания Sport Marketing Group (SMG).

Поскольку участие в проводимом в регионе первом марафоне будет оплачено Общественным объединением регионального развития Фонда Гейдара Алиева, то физические лица и корпоративные участники оплату за участие не вносят.

Марафон стартует от "Zəfər Tağı" («Триумфальная арка») в Гяндже, и, охватив 17-километровую дистанцию, продолжится по проспектам Низами Гянджеви, Гейдара Алиева, улице Джавад хана, бульвару «Гянджачай», проспекту Шаха Исмаила Хатаи до паркового комплекса Гейдара Алиева.

Проект нацелен на поддержку развития спорта в регионах, пропаганду здорового образа жизни, а также идей солидарности во имя благородных целей среди людей различного возраста в отдельных регионах Азербайджана.

Награды в «Гянджинском марафоне-2017» предусмотрены в двух категориях. Мужчины и женщины, участвующие в марафоне, будут бороться за первые три места. Обладатели первого места получат 3000 манатов, второго места - 2000 манатов, третьего места - 1000 манатов, также участникам будут вручены подарки, медали и сертификаты.

Подробная информация о новостях в связи с марафоном, тренировками до его начала и процессе регистрации размещается на странице «Гянджинского марафона-2017» в Facebook - facebook.com/ganjamarathon и www.ganja.marathon.az

Отметим, что в связи с проведением «Гянджинского марафона-2017» будет работать информационный центр.

Участники марафона и интересующиеся мероприятием могут обращаться с вопросами по телефону (012) 310 13 31.

(Текст: Кямаля Сеидова)