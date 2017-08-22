Необычный психотренинг в Баку: Развитие творческих способностей по Джулии Кэмерон (ФОТО)

2017-08-22 14:14 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Центр Современного искусства Yarat на днях выступил с интересной инициативой – психологическим тренингом по развитию творческих способностей личности. Его организатором выступила поэтесса, прозаик и профессиональный музыкант Сабина Велибекова, сообщает Trend Life. Проект Сабины Велибековой основан на работах известного голливудского сценариста Джулия Кэмерон, которая является автором книг «Путь художника» и нескольких других, направленных на раскрытие внутреннего потенциала человека, в частности его творческого кредо, особенно в период духовных и моральных сил.

Курс Джулии Кэмерон, включающий в себя разнообразные тесты, аналитические задания и упражнения раскрывает внутреннее «я» человека в заметно более широком масштабе, позволяя заглянуть каждому в свое подсознание, изучить нереализованные желания и даже собственные страхи. Все это удалось испытать буквально на себе участникам психотренинга. Ведущая Сабина Велибекова отошла от привычного формата лекции или семинара, предложив присутствующим ряд конкретных заданий и тестов, позволяющих глубже оценить и понять свой творческий потенциал. Как отметила, в прологе своего выступления, Сабина Велибекова, ей удалось испытать потенциал методики Кэмерон непосредственного на себе – как раз в период собственного духовного кризиса. В результате, вооружившись чистым листом бумаги и карандашом, гости тренинга погрузились в кропотливый самоанализ, а спустя какое-то время могли поделиться своими выводами и наблюдениями с другими участниками. Мастер-тренинг включал в себя несколько этапов, занявшей в общей продолжительности около полутора часа. Психотренинг прошел в дружелюбной, легкой и динамичной атмосфере, важным фактором которого, помимо его методической части, стал фактор искреннего общения, по сути, только совсем еще недавно, совершенно незнакомых людей, друг с другом. Проект Сабины Велибековой – пилотный в своем роде. Как отметила поэтесса и музыкант, встреча показала превосходные результаты, и в дальнейшем она планирует провести еще ряд подобных мероприятий на основе работ Джулии Кэмерон.

(Автор: Вугар Иманов)