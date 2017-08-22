Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Италии в Азербайджане

2017-08-22 15:08 | www.apa.az | 3

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял новоназначенного посла Итальянской Республики в Азербайджане Аугусто Массари.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД, посол представил копии верительных грамот Эльмару Мамедъярову. Министр поздравил Аугусто Массари с назначением на должность посла в Азербайджане, пожелал успехов в его дальнейшей деятельности.

Посол Аугусто Массари подчеркнул, что не пожалеет сил для еще большего развития связей между двумя странами. Он также проинформировал Эльмара Мамедъярова о ходе строительства проекта ТАР на территории Италии.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией в разных сферах, в частности было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества в политической, экономической и энергетической областях. В ходе встречи также было подчеркнуто наличие благоприятных возможностей для сотрудничества в культурной, туристической, транспортной, сельскохозяйственной, гуманитарной, фармацевтической и медицинской сферах.

На встрече был проведен обмен мнениями вокруг вопросов, представляющих взаимный интерес.