Квирикашивили: Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан

2017-08-22 15:14 | www.apa.az | 3

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил со специальным заявлением в связи с продолжающимися на территории страны лесными пожарами.

Как сообщает местное бюро АПА, премьер-министр высоко оценил помощь, оказанную соседними странами в предотвращении стихийного бедствия.

«Первым на призыв Грузии о помощи отозвался Азербайджан. Прибывший вчера из Азербайджана вертолет уже участвует в тушении пожара. Отправленные Турцией 2 вертолета также скоро присоединятся к процессу. Армения же отправила противопожарные бригады», - сказал Г. Квирикашвили.

Глава правительства отметил, что российская сторона также выразила готовность оказать помощь Грузии, но в этом нет необходимости.

Отметим, лесные пожары в Грузии начались 20 августа во второй половине дня. Порывистый ветер мешает полностью потушить пожар. В связи с пожаром функционирует специальный штаб.