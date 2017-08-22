Путешественник Олександр Чебан вновь в Баку – ФОТО

2017-08-22 14:00 | www.oxu.az | 3

В столицу Азербайджана вновь прилетел известный путешественник Олександр Чебан, множество раз позитивно отзывавшийся об Азербайджане на страницах своего travel-блога «Ярко о путешествиях» в «Живом журнале».

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az.

О своем прилете в Баку О.Чебан рассказал в социальной сети Facebook, где представил серию снимков, сделанных в столичном аэропорту, которые сопроводил следующим комментарием:

«Здравствуй, любимый Баку! Как же здорово возвращаться сюда снова и снова», что говорит о том, что в скором времени в блоге путешественника вновь появятся интересные и познавательные заметки об Азербайджане.

A.C.

