Турция не позволит создать новое государство на севере Сирии – Эрдоган

2017-08-22 14:18 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турция не позволит создать новое курдское государство на севере Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что создание так называемого курдского государство со стороны YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») недопустимо.

«YPG и PYD являются террористическими организациями, которые преследуют цель выхода к средиземному морю», - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что Турция сделает все для того, чтобы помешать планам террористов в Сирии.

Отметим, что ранее из Администрации президента Турции сообщили Trend, что Анкара готова противостоять любой угрозе, которая может возникнуть на ее границах.

Как отметили в Администрации президента, будучи региональной державой, Турция имеет полное право действовать в рамках своих государственных и национальных интересов.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные Силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против YPG.

В настоящее время на границе с Сирией находится около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, ожидается, что Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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