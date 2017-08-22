Арестован бывший футболист сборной Турции

2017-08-22 14:08 | www.oxu.az | 4

Арестован бывший вратарь сборной Турции Омар Чаткыч.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Report со ссылкой на Haber7.

Во время проведенного расследования было установлено, что 43-летний ветеран футбола является пользователем компьютерной программы террористической FETÖ «ByLock».

Он доставлен в Стамбульское управление полиции, а в доме Омара Чаткыча произведен обыск.

Отметим, что в 2000 - 2005 гг. Омар Чаткыч провел в составе сборной Турции 19 матчей. За свою карьеру он надевал форму команд «Эскишехирспор», «Газиантепспор», «Гянджялбийрлийи», «Бурсаспор» и «Антальяспор».

На данный момент Омар Чаткыч является комментатором на одном из телеканалов.

Н.О.