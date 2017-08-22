Сильный пожар в центре Баку – ФОТО + ВИДЕО

2017-08-22 14:20 | www.oxu.az | 3

В Баку произошел пожар в здании, где располагаются бутики брендовой одежды.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, пожар был зарегистрирован в магазине Dolce & Gabbana, действующем на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Юсифа Мамедалиева.

Затем огонь перекинулся на магазин GUCCI. Продаваемая в магазинах одежда была вынесена на улицу.

На место происшествия привлечены пожарные. Принимаются меры для предотвращения распространения пожара.

Э.А.

