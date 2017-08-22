Президент Грузии поблагодарил Азербайджан за помощь в тушении пожара

2017-08-22 14:26 | www.trend.az | 5

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили во вторник на пресс-конференции поблагодарил Азербайджан и Турцию за помощь в тушении крупного пожара у села Даба в Боржоми, передает Грузия-Online.

На сегодняшней пресс-конференции президент объявил особую благодарность пожарникам, спасателям, всем людям, которые в эти дни ведут героическую борьбу с пожаром.

"Наряду с этим хочу отметить, что мобилизованы как ресурсы нашего государства, так и включены ресурсы соседних государств, и хочу поблагодарить наших друзей из Азербайджана и Турции, которые помогают нам в ликвидации стихии. Хочу поблагодарить всех, кто включен в этот процесс, налицо очень высокая координация. Господин премьер-министр, министры находятся на месте, и активно включены в процесс борьбы с этим бедствием. В то же время должен сказать обществу, активно включенному во все это, попросить добровольцев, не осуществлять независимых мероприятий, предложить свою помощь штабу, работающему в этом направлении, и эта помощь в данном случае будет эффективной, и спасибо вам за вашу гражданскую позицию"- заявил президент Маргвелашвили.

По его же словам, населенным пунктам ничего не угрожает.

"Проводится работа с целью локализации пожара, и на данный момент нет никакого основания для паники, тем более исходя из того, что оперативно работают соответствующие структуры местного самоуправления, которые информированы о распространении огня. Оперативно работают также СМИ, которые поставляют информацию проживающим там, и всей стране, и спасибо СМИ за такое активную, 24-часовую включенность в это дело"- заявил Георгий Маргвелашвили.

20 августа в Боржомском ущелье, селе Даба произошло возгорание лесного массива. К полудню 21 августа пожарники-спасатели фактически смогли локализовать огонь, но из-за ветра очаги огня вновь возобновились. Вчера на место прибыл премьер-министр Георгий Квирикашвили. По его заданию создан специальный штаб в связи с создавшимся в Боржоми положением.