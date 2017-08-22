Последние 16 лет были не простыми для Турции - Эрдоган

2017-08-22 14:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Последние 16 лет не были легкими для Турции, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, не смотря на все трудности, турецкое правительство смогло решить все стоящие перед страной проблемы.

Президент Турции отметил, что правительство страны в течение последних 16 лет смогло осуществить достаточно много реформ.

«В рамках демократических реформ в Турции, правительство предоставило возможность этническим меньшинствам использовать свой родной язык, также был открыт ряд телеканалов, вещающих на языках проживающих в стране различных национальностей», - сказал Эрдоган.

Напомним, что партия ПСР была создана 14 августа 2001 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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