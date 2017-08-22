Массовая драка в Исмаиллы
2017-08-22 14:40 | www.oxu.az | 3
В Исмаиллы произошла драка с поножовщиной.
Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства внутренних дел, 21 августа произошел спор между жителями села Юхары Джульян Сейфи Гаджиевым, Арифом Гаджиевым и Агилем Мустафаевым и их односельчанами Нематом Салмановым и Эльшаном Сафаровым.
Спор перерос в драку, в ходе которой Э.Сафаров ранил ножом С.Гаджиева, А.Гаджиева и А.Мустафаева, сам при этом получив ранения.
В результате проведенных мероприятий сотрудников Отделения полиции Исмаиллинского района Э.Сафаров был задержан.