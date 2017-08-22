Сенегал вернет своего посла в Катар для разрешения дипломатического кризиса

2017-08-22 14:30 | www.trend.az | 5

Власти Сенегала приняли решение вернуть своего посла в Дохе, отозванного два месяца назад, чтобы содействовать разрешению дипломатического кризиса вокруг Катара, передает РИА Новости со ссылкой на

"Этим шагом Сенегал крепко поддерживает усилия по мирному разрешению кризисной ситуации в отношениях Катара и соседних стран", - сказано в заявлении главы МИД Сенегала Манкера Ндиайя, которое цитирует агентство.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Затем агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара на уровне "АА" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.