Сирийская политика США направлена против Турции и Ирана – эксперт

2017-08-22 14:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сирийская политика США направлена против Турции и Ирана, так как, вооружая такие группировки как YPG («Курдская народная самооборона») и PYD («Демократический союз») Вашингтон создает почву для начала серьезных проблем для Анкары и Тегерана.

Об этом сообщил Trend колумнист турецкой газеты ZedLife, Гюнгер Гекдак комментируя растущую напряженность между Германией и Турцией.

По словам эксперта, политика вооружения YPG и PYD создает в регионе новые очаги войны.

Гекдак отметил, что США, будучи союзником Турции по НАТО должны проводить политику в рамках общих интересов.

«Сирийская политика США заставляет Турцию идти на более жесткие меры в регионе, и в том числе подталкивает к проведению новых военных операций в Сирии», - сказал Гекдак.

Отметим, что ранее из Администрации президента Турции сообщили Trend, что Анкара готова противостоять любой угрозе, которая может возникнуть на ее границах.

Как отметили в Администрации президента, будучи региональной державой, Турция имеет полное право действовать в рамках своих государственных и национальных интересов.

Отметим, что ранее турецкие СМИ сообщили о том, что Вооруженные Силы Турции приведены в полную боеготовность в связи с ожидаемыми в Сирии новыми военными операциями против YPG.

В настоящее время на границе с Сирией находится около 25 тысяч турецких военных.

По данным СМИ, ожидается, что Турция может приступить к новым военным операциям в сирийских районах Тель-Абья, Африн, Тель-Рифат и Манбидж.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена расширить зону проведения военной операции на севере Сирии.

Напомним, что с 21 июня Турция начала стягивать военную технику к сирийской границе.

Сообщалось, что военная техника сосредотачивается в турецкой провинции Килис, которая граничит с сирийской территорией, контролируемой отрядами YPG и PYD

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ и при поддержке сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта об успешном окончании операции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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