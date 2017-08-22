Сколько арабов приехали в Азербайджан?

2017-08-22 14:48 | www.oxu.az | 2

В январе-июне 2017 года в Азербайджан приехали 1.203.700 иностранцев и лиц без гражданства из 139 стран.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на qafqazinfo.az, по подсчетам Госкомитета по статистике, это на 24,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 31,2 % составили граждане Российской Федерации, 21,2 – Грузии, 15,0 – Ирана, 11,6 – Турции, 3,7 – ОАЭ, 2,3 – Украины, 14,9 – граждане других стран, 0,1 – лица без гражданства.

За этот период число посетивших нашу страну граждан Омана выросло в 16,0 раз, Кувейта – 8,7 раз, Саудовской Аравии – 6,0 раз, Катара – 6,0 раз, ОАЭ - 4,4 раза, Бахрейна - 3,5 раз, Ирана – 1,9 раз, Ирака – 1,8 раз. В январе-июле нашу страну посетили в общей сложности 263,5 туристов из стран Персидского залива, их удельный вес в общем числе туристов составил 21,8 %.

А.Г.