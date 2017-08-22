Назван состав сборной Норвегии на матч с Азербайджаном

2017-08-22 14:54 | www.oxu.az | 2

Обнародован состав сборной Норвегии по футболу, который будет готовиться к матчу отборочного этапа ЧМ-2018 против команды Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, наставник «викингов» Ларс Лагербек призвал в ряды национальной дружины 24 футболиста.

Вратари: Стен Грютебуст, Андре Хансен, Руне Ярстейн;

Защитники: Хайтам Алисами, Омар Эльабделауи, Биргер Мелинг, Ховард Нордтвейт, Торе Региниуссен, Юнас Свенссон, Йорген Шельвик, Густав Вальсвик;

Полузащитники: Сандер Берге, Йо-Инге Бергет, Матс Меллер-Дели, Мохамед Эльюнусси, Стефан Йохансен, Андрес Конрадсен, Мартин Линнес, Уле Кристиан Сельнес, Андерс Трондсен;

Нападающие: Тарик Эльюнусси, Бьорн Йонсен, Джошуа Кинг, Александер Серлот. (fotball.no)

Напомним, что матч Норвегия – Азербайджан состоится 1 сентября на стадионе «Уллевол» в Осло и начнется в 22:45 по бакинскому времени.