Суд арестовал напавшего на прохожих в Турку

2017-08-22 14:40 | www.trend.az | 2

Окружной суд региона Варсинайс-Суоми принял во вторник решение об аресте главного подозреваемого в нападении на прохожих, осуществленном в пятницу в финском городе Турку, сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии, передает ТАСС.

"Напавший с ножом в Турку арестован по подозрению в совершении убийства террористического характера и покушении на убийство", - проинформировали правоохранительные органы.

Во вторник в суд также поступили прошения о заключении под стражу еще трех задержанных ранее в связи с трагедией в Турку подданных Марокко. Этот вопрос будет рассмотрен во второй половине дня.

Прошение об аресте пятого задержанного фигуранта дела суд пока не получил.

Вечером 18 августа в центре Турку 18-летний мигрант из Марокко напал с ножом на случайных прохожих, в результате чего два человека погибли, еще восемь получили ранения. Он приехал в Финляндию весной 2016 года как проситель убежища, жил в Турку, в том числе в центре приема беженцев. По данным местных СМИ, марокканец получил отказ.

В процессе расследования дела полиция задержала еще четырех подозреваемых, тоже подданных североафриканского королевства. Кроме того, один человек, который может иметь отношение к событиям в Турку, объявлен в розыск.