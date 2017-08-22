В Агстафе полицейский нарушил правила 5 раз за 15 секунд – ВИДЕО
2017-08-22 15:00 | www.oxu.az | 4
В Агстафинском районе нарушивший правила сотрудник полиции попал на камеру.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer, 15 августа на мосту в Агстафинском районе водитель автомобиля марки «ВАЗ 2170» с госномерами 20-DT-074, разговаривая по телефону, превысил скорость, пересек сплошную линию разметки и, нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу.
Кроме того, водитель не пристегнул ремень безопасности и не включил поворотник.
Водитель находился за рулем в полицейской форме и, как утверждается, является сотрудником Отделения полиции Агстафинского района.