В Агстафе полицейский нарушил правила 5 раз за 15 секунд – ВИДЕО

2017-08-22 15:00 | www.oxu.az | 4

В Агстафинском районе нарушивший правила сотрудник полиции попал на камеру.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на avtosfer, 15 августа на мосту в Агстафинском районе водитель автомобиля марки «ВАЗ 2170» с госномерами 20-DT-074, разговаривая по телефону, превысил скорость, пересек сплошную линию разметки и, нарушив правила обгона, выехал на встречную полосу.

Кроме того, водитель не пристегнул ремень безопасности и не включил поворотник.

Водитель находился за рулем в полицейской форме и, как утверждается, является сотрудником Отделения полиции Агстафинского района.

Э.А.

