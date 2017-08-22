Функция Safety Check в Facebook будет постоянной

2017-08-22 15:08 | www.oxu.az | 2

Социальная сеть Facebook выделила функцию Safety Check, при помощи которой пользователи, находящиеся в зоне опасности, могут оповещать своих друзей о том, что с ними все в порядке, в отдельный постоянно работающий раздел.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на российские СМИ, в новый раздел теперь стекаются данные об опасных ситуациях по всему миру. Благодаря этому, по задумке компании, пользователи смогут найти помощь, если находятся вдали от дома и попали в беду, либо смогут помочь другим.

В компании уточнили, что новый раздел станет доступен всем пользователям веб-версии Facebook и мобильных приложений соцсети в течение нескольких ближайших недель.

Стоит отметить, что система уведомлений Safety Check ранее несколько раз срабатывала некорректно. Так, в конце декабря прошлого года она была активирована из-за фейковых сообщений о взрыве в Таиланде, который на самом деле произошел в 2015 году. Во время урагана в Москве в конце мая этого года соцсеть активировала функцию Safety Check только через сутки после стихийного бедствия.

Л.А.

