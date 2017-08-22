Центробанк Азербайджана выпускает ноты на 100 млн манатов

2017-08-22 14:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Палата надзора над финансовыми рынками Азербайджана зарегистрировала ноты Центрального банка на сумму 100 миллионов манатов, сообщает во вторник регулятор.

Номинальная стоимость каждой ноты составляет 100 манатов.

Период обращения - 28 дней.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Официальный курс на 22 августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов)