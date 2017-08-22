Азербайджанские тинейджеры оценят фильмы международного фестиваля в Македонии (ФОТО)

2017-08-22 14:56 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Кинокомпания "Нариманфильм" объявляет набор группы подростков из четырех человек в возрасте от 13 до 19 лет для участия на Giffoni Experience, который пройдет в рамках одноименного фестиваля Giffoni International Film Festival в Македонии в качестве жюри, сообщили Trend Life в "Нариманфильм".

За время сотрудничества кинокомпании "Нариманфильм" с Giffoni International Film Festival, представители Азербайджана получили возможность ежегодно совершать поездки и принимать участие на фестивале в Италии, Грузии и Македонии. География фестиваля растет с каждым годом и в будущем наши представители примут участие на одноименном фестивале в Китае, Польше, США и Австралии.

Giffoni International Film Festival - это уникальное событие в мире кино, где членами жюри на протяжении почти полувека являются дети и подростки из разных стран мира. В этом году мероприятие пройдет с 18 по 23 октября с участием 3000 детей, которые просмотрят и оценят порядка 100 фильмов. Тинейджеры будут иметь возможность дискутировать и обсуждать просмотренные фильма со своими сверстниками и определить победителя конкурса. За время фестиваля они также смогут пообщаться с режиссерами, актерами, деятелями кино и, самое главное, со своими сверстника из более чем 40 стран мира.

Контакты: Кинокомпания "Нариманфильм", Ф. Гурбанов 13/5,

Тел: + 994 12 491 63 79 / +99412 491 52 50

Моб. +99455 2603603

E-mail: emin@narimanfilm.az

(Автор: Вугар Иманов)