Азербайджанский тхэквондист победил армянина и вышел в финал – ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 15:10 | www.oxu.az | 2

Тхэквондисты сборной Азербайджана взяли старт на Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Тайбее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, Айхан Тагизаде, победив спортсменов из Франции, Великобритании, Испании и Армении, вышел в финал. В финале он уступил Борису Краснову (Россия).

Ериш получил дисквалификацию на старте, а Магомедов проиграл во втором бою.

Отметим, что это третья медаль сборной Азербайджана на Универсиаде. Ранее отличились дзюдоисты. Зелим Коцоев (100 кг) стал чемпионом, Фирудин Дадашов (90 кг) занял третье место.

14:12

Тхэквондисты сборной Азербайджана взяли старт на Всемирной летней Универсиаде, которая проходит в Тайбее.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на azerisport.com, на татами вышли трое спортсменов Азербайджана – Гашим Магомедов (54 кг), Ярпак Ериш (57 кг) и Айхан Тагизаде (68 кг).

Тагизаде, победив спортсменов из Франции, Великобритании, Испании, вышел в полуфинал, где одержал победу над армянином Сергеем Вардазаряном (31:14). В финале его ждет бой с Борисом Красновым (Россия).

Ериш получил дисквалификацию на старте, а Магомедов проиграл во втором бою.