Последние удары Аллахверанова убили чемпиона мира по пауэрлифтингу - ВИДЕО + ОБНОВЛЕНО

2017-08-22 15:12 | www.oxu.az | 4

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю установило причину смерти чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как удалось выяснить следователям, причиной гибели спортсмена стал не удар ногой в лицо и даже не удар головой о землю, как ранее предполагалось.

Фатальными для Андрея Драчёва стали последние удары Анара Аллахверанова, в результате которых осколки носовой кости попали погибшему в мозг и тот скончался.

В настоящий момент убийца чемпиона мира по пауэрлифтингу объявлен в федеральный розыск. Ему грозит пожизненное заключение.

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Убийцу чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске объявили в федеральный розыск.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Хабаровскому краю.

«Следствием проведен ряд обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника. Проводятся масштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание мужчины, который объявлен в федеральный розыск», - говорится в сообщении.

Напомним, что убийство Драчева произошло в Хабаровске утром 20 августа.

По сообщениям, 32-летний Драчев отдыхал в одном из кафе дальневосточного города, где к нему подошел молодой человек, после чего между ними разгорелась словесная перепалка — пауэрлифтер якобы предлагал своему оппоненту «решить все на трезвую голову», однако тот захотел разобраться на месте, и затем мужчины вышли на улицу.

Уже там между ними произошла драка, попавшая на камеры видеонаблюдения.

Соперник спортсмена сразу же ринулся в атаку и спустя пару секунд после начала стычки нанес Драчеву мощнейший удар ногой с разворота в голову — атлет упал на асфальт, попытался встать, однако противник не дал ему этого сделать, нанеся еще один удар ногой, а затем принялся ожесточенно добивать кулаком уже бесчувственное тело чемпиона мира.

Позднее на региональных интернет-порталах ряд пользователей предположили, что убийцей Драчева стал некий Аллахверанов Анар Алияр оглы 1992 г.р., являющийся уроженцем Азербайджана и профессионально занимающийся восточными единоборствами.

По мнению пользователей социальных сетей, которые якобы разыскали аккаунты совершившего преступление, он является поклонником знаменитого американского боксера Майка Тайсона и увлекается борьбой.

Н.О.