Азербайджан и Италия назвали приоритеты сотрудничества (ФОТО)

2017-08-22 15:15 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия назвали приоритеты сотрудничества, в частности, две страны намерены развивать сотрудничество в таких сферах, как транспорт, туризм, сельское хозяйство, фармацевтика, медицина, гуманитарная сфера и т.д. Об этом речь шла на встрече министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с новоназначенным послом Италии в Баку Аугусто Массари, сообщили во вторник Trend в МИД.

Новый посол Италии вручил главе МИД Азербайджана копии верительных грамот. На встрече стороны выразили удовлетворение уровнем отношений двух стран в различных сферах, отметили успешное сотрудничество в политической, энергетической и экономической сферах.

Новый посол Италии выразил готовность приложить все усилия для еще большего развития двусторонних отношений. Дипломат также проинформировал министра о ситуации в строительстве трубопровода TAP по территории Италии.

(Автор: Себа Агаева)