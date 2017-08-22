Азербайджанский тхэквондист одержал победу над армянским спортсменом и вышел в финал Универсиады

2017-08-22 15:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - На проходящей на Тайване 29-й Всемирной летней Универсиаде стартовали соревнования по тхэквондо.

Как сообщили Trend во вторник в Федерации тхэквондо Азербайджана, в первый день в соревнованиях приняли участие два азербайджанских спортсмена.

Член национальной сборной Айхан Тагизаде, выступающий в весовой категории до 68 кг, одержав победу на французом Фабио Маттелем (19:7), британцем Джейкобом Барнеттом (17:9), испанцем Хавьером Пересом (9:7), вышел в полуфинал.

В полуфинале азербайджанский тхэквондист одержал уверенную победу над соперником из Армении Сергеем Вардазаряном со счетом 31:14 и вышел в финал, где он встретится с представителем России Борисом Красновым.

Другой азербайджанский спортсмен - Гашим Магомедов (54 кг) хоть и смог в первом поединке одержать победу над индонезийским тхэквондистом Эмбрионом Хидаятуллахом (29:19), в следующей встрече проиграл австралийцу Малькому Левису (10:12) и выбыл из борьбы за медали.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)