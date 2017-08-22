Эльмар Мамедъяров принял нового посла Италии в Азербайджане

2017-08-22 15:20 | www.oxu.az | 3

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял нового посла Республики Италия в Азербайджане Аугусто Массарини.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МИД, посол вручил свои верительные грамоты Э.Мамедъярову. Министр поздравил А.Массарини с назначением на должность посла и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в различных сферах между Азербайджаном и Италией, в частности, было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах.

Н.О.

