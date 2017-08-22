В вооруженных силах Армении зарегистрированы очередные преступления

2017-08-22 15:33 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В подразделениях вооруженных сил Армении, расположенных на оккупированных азербайджанских территориях, зарегистрированы очередные преступления.

В результате неуставных взаимоотношений среди личного состава на военной базе Магадиз военнослужащие Асатрян и Арсен Маркарян получили серьезные телесные повреждения. Оба солдата четвертого батальона за отказ убирать душевые были зверски избиты командиром взвода Ашотом Геворкяном и помещены в госпиталь. Помимо этого выяснилось, что в тот же день солдат второго батальона того же полка Гагик Мартиросян, сломавший при невыясненных обстоятельствах палец, также был доставлен в госпиталь.

В воинской части близ Агдере в связи с уголовным делом, возбужденным в отношении солдата по имени Храч из-за нарушения им правил обращения с огнестрельным оружием, к следствию привлечены военнослужащие Арам Мардинян, Алеша Барсегян, Апрес Григорян и Арутюн Акопян.

В другой воинской части армии агрессора, также расположенной в Агдере, по фактам избиения младшего офицера со стороны военнослужащего Армена Егазаряна, проходящего службу на контрактной основе, в том числе использования мобильного телефона и дезертирства, возбуждены уголовные дела.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)