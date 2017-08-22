Крупный пожар в Ростове-на-Дону потушен

2017-08-22 15:35 | www.trend.az | 3

Спасатели спустя сутки полностью ликвидировали крупный пожар в Ростове-на-Дону, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

"Полная ликвидация пожара в Ростове-на-Дону в 13:21 (мск)", - сказали в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в понедельник в 12:52 по московскому времени, в 18:53 возгорание было локализовано. По последним данным, в ликвидации были задействованы почти две тысячи человек и 212 единиц техники.

Энергетики восстановили энергоснабжение в домах более 1,2 тысячи человек, остававшихся без света в связи с пожаром, сообщила ТАСС пресс-секретарь "Донэнерго" Анна Ларченко.

"Из-за пожара днем в понедельник пришлось отключить две трансформаторные подстанции, которые находятся в районе возгорания. В 11:00 они были включены, свет вернулся в дома, где проживает 1208 человек", - сказала Ларченко.

Она уточнила, что в целях безопасности проведения работ, которые сейчас проводят на месте пожара специалисты МЧС, отключена линия, от которой запитаны 45 абонентов. Всего для производства работ на поврежденных участках электрических сетей АО "Донэнерго" планирует задействовать 24 бригады из 72 человек и 24 единиц техники.

Жители многоэтажных домов, расположенных рядом с кварталом, где произошел пожар, могут вернуться в свои квартиры, сообщила пресс-служба администрации Ростовской области. "Препятствий для возвращения нет, люди могут вернуться в свои квартиры. <…> Губернатор поручил главе администрации Ростова обеспечить возможность возвращения эвакуированным из-за пожара жителям высотных домов", - говорится в сообщении.

В настоящее время часть погорельцев расположена в школе № 22, где происходит раздача гуманитарной помощи пострадавшим. "Наша школа находится в резерве как пункт временного размещения погорельцев, но мы начали работу по приему гуманитарной помощи от населения вчера вечером", - сказал журналистам директор школы Юрий Комаров.

Он отметил, что с 18:00 в понедельник в здание школы жители города принесли десятки упаковок с питьевой водой, продуктами первой необходимости и вещами. Комаров добавил, что пункты сбора гуманитарной помощи открылись также в близлежащих к месту пожара храмах.

Пожар в историческом центре Ростова-на-Дону охватил жилые дома на общей площади около 10 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате пожара погиб мужчина. Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек.

В регионе действует режим ЧС. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК проводит проверку по факту гибели человека.