В Иране снимают запрет с Twitter

2017-08-22 15:52 | www.oxu.az | 6

Власти Ирана обсуждают возможную разблокировку соцсети Twitter на территории страны, который был запрещен на протяжении нескольких лет.

Как передают Oxu.Az, об этом сообщают во вторник иранские СМИ.

«В руководстве Twitter заявили, что они готовы вести с нами переговоры, чтобы преодолеть разногласия», - приводят издания слова иранского министра информационных технологий Мохаммада Джавада Азари Джахроми.

При этом министр подчеркнул, что, по его мнению, Twitter не представляет угрозы для иранского общества.

Также, отмечают СМИ, в Тегеране не исключают отмены запрета на использование видеохостинга YouTube.

Несмотря на запрет, Twitter широко распространен среди иранских политических деятелей. В частности, аккаунты в этой соцсети имеют иранский президент Хасан Роухани, а также верховный лидер Али Хаменеи.

Н.О.