Восходящая звезда турецкой эстрады Волкан Акчай выбирает азербайджанцев (ВИДЕО)

2017-08-22 15:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Восходящая звезда турецкой эстрады Волкан Акчай испытывает особую симпатию к представителям азербайджанской музыкальной индустрии. Над новым альбомом исполнителя, в который войдут двенадцать авторских композиций певца и композитора, в качестве аранжировщика и звукорежиссера будет работать Рухин Исмаилов, сообщила Trend Life турецкая поэтесса Айше Биргюль Йылмаз. Альбом будет выпущен Melodi Müzik Yapım. Продюсер проекта – Азад Узюм.

В альбом также войдет новая композиция "Сердце" поэтессы и азербайджанского композитора Азера Насибова.

На днях певец также представил в социальных сетях и турецких телеканалах новый клип "Çark", режиссером которого стал наш соотечественник Саид Зейналов. По словам Волкана Акчайа, работа с представителями азербайджанской музыкальной индустрии доставляет ему особое удовольствие, так как их профессионализм отвечает самым современным требованиям. В ближайшее время Волкан Акчай также собирается выступить с соло-концертом в Баку.

(Автор: Вугар Иманов)