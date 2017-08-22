Армения обсуждает с Россией соглашение с Западом - парадокс или закономерность?

2017-08-22 15:45 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Армения готовится к подписанию всеобъемлющего и расширенного соглашения о партнерстве с ЕС. Уже в ноябре на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе может быть подписан документ, который был в 2013 году отложен в долгий ящик.

Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил, что нынче проблем с подписанием возникнуть не должно. Видимо, в 2013 году такие проблемы возникли неожиданно и связаны были с излишней самостоятельностью Еревана, которую Кремль пресек!

Напомним, что тогда планировалось, что Ереван подпишет с ЕС соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли на вильнюсском саммите "Восточного партнерства" в ноябре 2013 года. Однако за два месяца до этого Армения объявила о намерении вступить в Таможенный союз и участвовать в евразийской интеграции.

Армения присоединилась к Евразийскому экономическому союзу с января 2015 года и уже вскоре вновь стала вести переговоры о соглашении с ЕС, которые в этом году должны придти к логическому завершению.

Но перед этим неплохо бы, конечно, подготовиться, и на этот раз, судя по всему, Ереван все же согласовал этот вопрос с Кремлем. А чтобы не произошло казуса, как в 2013 году, Саргсян лично решил утрясти последние вопросы со "старшим братом" и вновь пакует чемоданы в Москву.

Встреча должна состояться уже завтра. Кстати то, что перед тем как заключить соглашение с ЕС, Ереван все тщательно согласовал с "хозяином", не является секретом. В недавнем интервью Deutsche Welle с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном журналистка раз пять с сарказмом поинтересовалась, одобрила ли Москва подписание этого злосчастного соглашения, чем всерьез расстроила министра.

И хотя Ереван в последнее время пытался заигрывать с Западом, эти попытки оказались безуспешны, так как постоянная оглядка на Север очень мешает продвигаться на Запад.

Похоже, что Кремль даже не воспринял все эти реверансы Армении в сторону НАТО и ЕС всерьез, так как на шквал антироссийских высказываний в армянской прессе ровным счетом никак не отреагировал. Пока... Конечно, если Армения вздумает всерьез вильнуть хвостом, ее приведут в чувство.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend