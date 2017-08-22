МЧС распространило сообщение в связи с пожаром в магазине в центре Баку - ОБНОВЛЕНО-1

2017-08-22 16:52 | www.apa.az | 3

МЧС распространило сообщение в связи с пожаром в магазине в центре Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства, в Сабаильском районе города Баку в магазине общей площадью 150 кв.м. сгорели деревянные перегородки в примерочных комнатах и подвесной потолок. Остальная часть магазина была защищена от пожара. Пожар был потушен в 14:33

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14:55

Произошедший в центре Баку в магазине пожар потушен.

Как сообщает находящийся на месте происшествия корреспондент АПА, об этом заявил сотрудник Государственной противопожарной службы, полковник-лейтенант Рамазан Рамазанов.

По его словам, пожар охватил площадь в 30-35 кв.м. В основном сгорели обои в магазине. В результате пожара одежда не сгорела, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

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14:20

В центре Баку горит магазин.

Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано рядом с Театром кукол на проспекте Нефтяников. Пожар произошел в магазине одежды. На место происшествия прибыли пожарные МЧС.

В настоящий момент принимаются меры по тушению пожара.