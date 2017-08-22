Facebook теряет популярность среди подростков

2017-08-22 16:07 | www.oxu.az | 3

Подростки, оставшиеся на «Фейсбуке», проводят всё меньше времени на платформе. При этом многие дети и подростки и вовсе игнорируют его, предпочитая при этом «Инстаграм».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Life, об этом рассказал аналитик eMarketer Оскар Ороско.

Согласно статистике, около 14,5 миллиона пользователей в возрасте от 12 до 17 лет продолжили использовать «Фейсбук» в этом году. Это на 3,4% меньше, чем в 2016 году. При этом увеличилось количество людей, активно пользующихся «Снэпчатом». Наибольший рост наблюдается среди владельцев аккаунтов в возрасте от 18 до 24 лет, в 2017 году он увеличился на 19,2%.

Н.О.