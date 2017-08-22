Азербайджанский борец одержал победу над армянским соперником и вышел в 1/4 финала ЧМ

2017-08-22 15:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В столице Франции Париже продолжается чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Представляющий Азербайджан в весовой категории до 59 кг Талех Мамедов в 1/16 финала одержал победу над белорусским спортсменом Максимом Казарским (2:1), в 1/8 - над борцом из Молдовы Виктором Чиобану (12:9). В следующем этапе Мамедов поборется с кыргызским борцом Канибеком Жолчубековым.

Другой представитель Азербайджана – Эльвин Мурсалиев, выступающий в весовой категории до 80 кг, в 1/16 финала одержал победу над россиянином Романом Власовым, а в 1/8 – над армянским борцом Эдгаром Бабаяном.

В 1/4 финала Мурсалиев встретится с марокканцем Зиедом Аид Оуграмом

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)