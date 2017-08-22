Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR – CASPIAN впервые открывает свои двери в Баку (ФОТО)

2017-08-22 16:03 | www.trend.az | 5

В Баку, 23-25 сентября 2017 года, состоится Международная выставка обуви и кожгалантереи SHOESSTAR– CASPIAN. Место проведения выставки: Baku Expo Centre, город Баку, проспект Гейдара Алиева, 515, Азер­байджан. Выставка проводится при поддержке Торгово-промышленной палаты Азербайджана.

Цель нашей новой Международной выставки обуви и кожгалантереи SHOESSTAR – познакомить владельцев обувных магазинов, точек продаж и товароведов с новыми коллекциями взрослой и детской обуви, кожгалантереи сезона «Весна – Лето 2018» с ведущими мировыми производителями и дистрибьюторами из 10 стран мира, более 30 торговых марок.

Мы приглашаем всех обувщиков из Азербайджана, Грузии и Ирана на выставку! В течение трех дней Баку станет обувной витриной «Каспия»! Не пропустите это важное событие!

В отличие от других выставок, выставка-презентация SHOESSTAR проводится непосредственно у Вас. Это позволяет производителям и дистрибьюторам обуви учесть специфику Азербайджана, Грузии и Ирана, а владельцам магазинов — оптимизировать расходы, как финансовые, так и временные, и ознакомиться с новейшими тенденциями обувной моды, не покидая страну. Таким образом, SHOESSTAR создает все условия для развития обувного бизнеса!

На выставке SHOESSTAR будет представлена обувь, сумки и средства по уходу за кожаными изделиями от ведущих компаний более чем 10 стран мира: Германии, Португалии, Испании, Италии, Китая, Бразилии, Украины, Узбекистана и России. Среди участников выставки SHOESSTAR - производители женской и мужской комфортной, классической и специализированной обуви, а также детского и подросткового сегмента, Среди наших участников вас ждут такие мировые бренды как: MARCO TOZZI, TAMARIS, CAPRICE, ARA, JENNY, FLIORAJ, ROMIKA, INBLU, VITA, DE ARRO, Ассоциации кожевенно-обувных предприятий Узбекистана «Узбекчармпойабзали», GLAMOUR, BEPPI, XTI, CARMELLA, REFRESH, BASS D и другие.

Мы прилагаем все усилия, чтобы выставка была не просто деловой площадкой, где производители и покупатели могут встретиться и заключить контракт. Наша выставка так же включает помимо экспозиций деловую и развлекательную программу. В этом году в программе выставки предусмотрены:

- красочное дефиле обувных новинок в первый день проведения выставки с модными дизайнерами из Азербайджана и Грузии;

- обучающий семинар-практикум от Людмилы Поповой, директора таможенной компании PLM на тему: «Правила ввоза и вывоза импортной продукции на территории Азербайджана! Как делать правильно и при этом не переплачивать!».

Приглашаем на закуп всех обувных байеров из Азербайджана, Грузии и Ирана!

+994 50 764 91 63 www.shoesstar.ru

До встречи на выставке!