Нариман Абдуллаев: «Мы добьёмся нужного результата на чемпионате мира»

2017-08-22 17:00 | www.apa.az | 3

«Мы отлично подготовились к чемпионату мира, прошли учебно-тренировочные сборы в 3 этапа. Наша команда в хорошей форме. Я верю, что мы добьёмся нужного результата в Гамбурге».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Аpasport.az», об этом заявил старший тренер мужской сборной Азербайджана по боксу Нариман Абдуллаев.

Сегодня наша команда отправилась на чемпионат мира в Германию. На мундиале спортивную честь нашей страны защитят Лоренцо Сотомайор (64 кг), Первиз Багиров (69 кг), Камран Шахсуварлы (75 кг) и Магомедрасул Меджидов (+91 кг).

Опытный специалист оценил подготовку сборной к чемпионату мира. Он отметил, что команда полностью готова к мундиалю, который будет проведён с 25-го августа по 3-е сентября в Гамбурге (Германия).

По словам Абдуллаева, каждому боксёру, который выступит на чемпионате мира по силам добиться успеха: «Наши боксёры, которые выйдут на ринг в Гамбурге, достаточно опытны, уже проявили себя в ряде крупных турниров. Из наших боксёров, включённых в состав Камран Шахсуварлы, Лоренцо Сотомайор и Магомедрасул Меджидов призёры олимпийских игр, а Первиз Багиров – чемпионата мира. Поэтому мы очень надеемся на них. Я верю, что турнир сложится успешно для Азербайджана. Но успешное выступление наших боксёров будет зависеть и от результатов жеребьёвки».

Старший тренер отметил, что XIX чемпионат мира будет отличаться от предыдущих. По его словам, на этот раз участники были отобраны по итогам чемпионатов континентов, поэтому каждый бой будет напряжённым: «Титулованные боксёры выйдут на ринг и в наших весовых категориях. Я бы отметил среди них представителей России и Англии. Но для победы нам нужно быть сильнее всех».

Отметим, что в Гамбурге выступят 280 боксёров – по 28 человек в каждой из 10 весовых категорий. В каждом весе 1 спортсмен представит страну-организатора Германию, ещё на 1 место АИБА предоставила «wild card». Остальные 26 участников были отобраны по итогам чемпионатов континентов. Наибольшее представительство на мундиале будет иметь Европа – по 8 спортсменов в каждой весовой категории. В Гамбург Азия и Америка будут представлены в каждом весе 6, Африка 4, Океания 2 спортсменами.