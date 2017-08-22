Азербайджан отправил для тушения лесных пожаров в Грузии дополнительную технику и живую силу

2017-08-22 17:04 | www.apa.az | 3

Азербайджан направил дополнительные силы для тушения лесных пожаров в Грузии.

Как сообщает АПА, в соседнюю страну отправлены 11 пожарных машин и другая техника, а также живая сила Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Отметим, лесные пожары в Грузии начались 20 августа во второй половине дня. Порывистый ветер мешал полностью погасить пламя. В связи с пожаром функционировал специальный штаб.

По поручению президента Ильхама Алиева, 21 августа в Грузию был направлен вертолет МЧС Азербайджана, который присоединился к тушению пожара с сегодняшнего утра.

Президент Грузии Георгий Маргвелашви́ли и другие официальные лица страны выразили благодарность президенту Азербайджана за оказанную помощь.