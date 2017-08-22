Министерство о ценах на мясо

2017-08-22 16:14 | www.oxu.az | 2

Как и во всех мусульманских странах, 1 и 2 сентября в Азербайджане отмечается праздник Гурбан. Каждый год в преддверии этого праздника растут цены на мясо и скот.

Как передает Oxu.Az, глава пресс-службы Минсельхоза Муртузали Гаджиев заявил Modern.az, что в этом году в преддверии праздника Гурбан мясо не будет дорожать.

«На праздник Гурбан цены на мясо останутся стабильными. Учитывая, что рост цен на мясо серьезно повлияет на покупательскую способность, будут приняты меры для предотвращения роста цен.

Цена килограмма мяса на рынках и других точках продажи в столицах составит 11-12 манатов. Сейчас килограмм говядины стоит 11 манатов, баранины – 12 манатов.

Государственная служба ветеринарного надзора в преддверии праздника Гурбан будет работать в усиленном режиме. В пунктах убоя скота будут следить за качеством мяса и ценами.

А.Г.