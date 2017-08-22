Johnson & Johnson заплатит 417 млн долларов американке, у которой развился рак яичников

2017-08-22 16:20 | www.oxu.az | 2

Дело Эвы Эчеверри стало шестым разбирательством в суде с компанией, из-за продукции которой у женщин обнаруживают онкологические заболевания.

Суд Калифорнии обязал косметическую компанию Johnson & Johnson выплатить 417 миллионов долларов женщине, которая сообщила, что у неё развился рак яичников после использования продуктов на основе талька Baby Powder.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, 63-летняя Эва Эчеверри использовала средство от J&J на протяжении 10 лет. Её иск стал одним из шести громких дел, в ходе которых женщины рассказали о появлении рака яичников после использования аналогичной присыпки. Однако судебное разбирательство жительницы Калифорнии стало самым дорогостоящим для компании. До Эвы самой большой выплатой стала компенсация жительнице штата Вирджиния. Пострадавшая женщина получила 110 миллионов долларов.

Несмотря на четыре проигранных дела, Johnson & Johnson продолжают советовать женщинам использовать средства на основе талька. Как заявили юристы компании, исследования подтвердили, что в продукции не содержится опасных канцерогенов.

Л.А.