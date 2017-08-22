Мальдивы восстановят смертную казнь после 60 лет моратория

2017-08-22 16:08 | www.trend.az | 3

Мальдивы, несмотря на давление международных организаций, вернут смертную казнь после 60 лет моратория, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Большинство мальдивцев поддерживают введение (смертной казни). Это сложное решение для любого правительства. Но у правительства есть задача защищать жизни невинных людей", - заявил старший советник президента страны Абдулла Ямин.

Как сообщил советник, казни не будут носить публичный характер, правительство построит специальную камеру для исполнения наказания на острове Мафуши рядом с главной тюрьмой страны.

Ранее ООН и международная организация Amnesty International призвали мальдивские власти отказаться от введения высшей меры наказания, опасаясь, что некоторые обвиняемые могут подвергнуться несправедливому судебному разбирательству.