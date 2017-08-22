Театр абсурда Фахраддина Манафова и Мехрибан Зяки

2017-08-22 16:09 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном русском драматического театра имени Самеда Вургуна 16 сентября состоится премьера спектакля "Церемония" по пьесе Эжена Ионеску, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.



Режиссёр-постановщик и музыкальное оформление - Аршад Алекперов (Санкт-Петербург), художник-постановщик - заслуженный работник культуры Азербайджана Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев.



В спектакле заняты: народный артист Азербайджана Фахраддин Манафов, заслуженная артистка Мехрибан Зяки, актеры Олег Амирбеков, Хаджар Агаева, Мария Дубовицкая, Натиг Гусейнов. В массовых сценах спектакля принимают участие студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Эжен Ионеско (26 ноября 1909, Слатина, Румыния - 28 марта1994, Париж, Франция) - французский драматург румынского происхождения, один из основоположников эстетического течения абсурдизма (театра абсурда), признанный классик театрального авангарда XX века. Член Французской академии (1970).

Театр абсурда, или драма абсурда - абсурдистское направление в западноевропейской драматургии и театре, возникшее в середине XX века. В абсурдистских пьесах, в отличие от логичных пьес обычной драматургии, автор передает читателю и зрителю свое ощущение какой-либо проблемы, постоянно нарушая логику, поэтому зритель, привыкший к обычному театру, оказывается сбит с толку и испытывает дискомфорт, что и является целью "нелогичного" театра, нацеленного на то, чтобы зритель избавился от шаблонов в своем восприятии и взглянул на свою жизнь по-новому.

(Автор: Вугар Иманов)