В Баку начали действовать школьные ярмарки

2017-08-22 16:27 | www.oxu.az | 3

Исполнительная власть города Баку организовала школьные ярмарки в разных частях столицы.

Как передает Oxu.Az, пресс-секретарь Департамента торговли Исполнительной власти города Баку Алиаббас Багиров сообщил АПА, что около 10 школьных ярмарок организованы на входах и выходах станций метро «Элмляр Академиясы», «Иншаатчылар», «Кёроглу», «Нефтчиляр», «Нариман Нариманов», «28 Мая».

По его словам, ярмарки будут функционировать в Ясамальском, Сураханском, Низаминском, Насиминском, Наримановском, Сабаильском районах в течение месяца – с 25 августа по 25 сентября. А.Багиров отметил, что цель открытия школьных ярмарок – предоставить учащимся возможность для более легкого и удобного приобретения необходимых школьных принадлежностей накануне нового учебного года:

«Для проведения ярмарок были установлены палатки, где продаются все необходимые для школьников принадлежности – книги, тетради, ручки, карандаши, сумки и др. Эти территории будут управляться из единого центра. Исполнительная власть города Баку будет контролировать цены и оказываемые услуги. Мы хотим пресечь продажу где попало, чтобы город не превратился в базар, на улицах не было мелкой торговли. На ярмарках цены будут сравнительно ниже. Но нужно учитывать, что цены на все товары регулирует рынок. Например, товар стоимостью 2.50 не может продаваться на ярмарке за 1.50. Разница в цене будет небольшая».

Э.А.

