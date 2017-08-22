Метанет Аливердиева: Мой развод был всего лишь шоу

2017-08-22 16:34 | www.oxu.az | 5

Ведущая Метанет Аливердиева дала интервью azxeber.com.

Как передает Oxu.Az, актриса призналась, что известие о разводе с мужем и рождении дочери было всего лишь шоу.

«Женщина должна скрывать некоторые вещи в семье. Женщина – ведущая сила в семье. Она может накалить ситуацию, а может и успокоить всех.

У меня двое сыновей. Старшему 26 лет. Другой еще маленький, учится в 3-м классе. После двух сыновей я хотела бы девочку. Если мне это суждено, то так и будет. Быть матерью девочки – большая ответственность, - сказала ведущая.

На вопрос: «Пресса написала о вашем разводе. Не хотите вновь создать семью?», - ведущая ответила:

«А что не так с моей семьей? Это было лишь шоу. Во всем надо искать шоу».

А.С.

