ЛУКОЙЛ вывел добычу газа на месторождении Гиссар в Узбекистане на проектный уровень

2017-08-22 16:23 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - ПАО "ЛУКОЙЛ" ввел в работу ключевые производственные и технологические объекты проекта Юго-Западный Гиссар в Узбекистане, говорится в сообщении компании.

"В числе введенных объектов: установка комплексной подготовки газа мощностью 4,4 миллиарда кубометров в год, установка предварительной подготовки газа, а также четыре газосборных пункта. В результате запуска этих объектов добыча газа на Гиссарской группе месторождений выведена на проектный уровень, который составляет около 14 миллионов кубометров в сутки, или около пяти миллиардов кубометров в год", - сообщает «ЛУКОЙЛ».

В рамках реализации проекта также были построены 300 километров высоковольтных ЛЭП, две электроподстанции, 126 километров подъездных автодорог. На данный момент эксплуатационный фонд месторождений составляет 37 добывающих скважин.

Предполагается, что газ, добываемый в Гиссаре, будет поставляться на трех экспортных направлениях: Север (Россия, "Газпром"), юг (Казахстан, "Газпром") и восток (Китай, PetroChina International Company). Добываемая нефть будет поставляться на Бухарский и Ферганский НПЗ.

Как сообщалось, "ЛУКОЙЛ" вошел в проект "Юго-Западный Гиссар" в 2008 году.

В марте 2008 года "ЛУКОЙЛ Оверсиз" (100-процентное дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ") завершил сделку по приобретению группы SNG Holding Ltd., включая компанию "Союзнефтегаз Восток Лимитед", являющуюся участником СРП по разработке месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона в Узбекистане.

Сумма сделки составила 580 миллионов долларов. Второй стороной в СРП в качестве уполномоченного органа государства является "Узбекнефтегаз".

СРП подписано в январе 2007 года сроком на 36 лет и вступило в силу в апреле 2007 года.

Работы на контрактной территории осуществляет "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" - дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ", оператор проектов «ЛУКОЙЛ» в Узбекистане.

На контрактной территории Юго-Западного Гиссара (Кашкадарьинская область) расположено семь месторождений.

В 2011 году был введен в эксплуатацию первый газовый промысел Джаркудук - Янги Кызылча. В 2012 году на Гиссарском блоке было добыто около одного миллиарда кубометров газа и 121 тысяча тонн нефти.

Как сообщалось, помимо проекта "Юго-Западный Гиссар" "ЛУКОЙЛ" работает в Узбекистане над реализацией СРП - Кандым-Хаузак-Шады.

Накопленный объем добытого компанией в республике газа превысил 40 миллиардов кубометров. В рамках двух проектов "ЛУКОЙЛ" планирует к 2020 году добывать до 18 миллиардов кубометров газа, объем инвестиций довести до восьми миллиардов долларов.

На сегодняшний день общий объем инвестиций "ЛУКОЙЛА" в совместные проекты в нефтегазовом секторе Узбекистана составил 6,3 миллиарда долларов.

(Автор: Демир Азизов)