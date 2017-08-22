SOFAZ продолжает поиск вариантов для вложения в недвижимость

2017-08-22 16:26 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Государственный нефтяной фонд Азербайджана (SOFAZ) продолжит вкладывать инвестиции в недвижимость и ищет наиболее интересные варианты для этого, сказали Trend в понедельник в SOFAZ.

Как отметили в структуре, одним из основных направлений стратегии по недвижимости является создание полностью диверсифицированного портфеля, в котором будут широко представлены развитые рынки, а также различные типы недвижимости, что означает продолжение вложений в данной сфере.

"К концу первого полугодия 2017 года инвестиции в недвижимость составили 4,7 процента портфеля. При этом, согласно инвестиционной политике SOFAZ на этот год, в недвижимость может быть инвестировано до 10 процентов портфеля. Мы продолжаем рассматривать инвестиции в основные города США, Западной Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона при выявлении предложений, которые соответствуют всем критериям нашей инвестиционной политики и могут улучшить соотношение рисков и доходности нашего портфеля. Начиная с 2015 года фонд постепенно перенаправляет фокус на капиталовложения в зарубежные фонды недвижимости, находя данный тип инвестиций наиболее привлекательным, поскольку они могут диверсифицироваться по стратегиям, секторам и странам, увеличивая при этом доходность. Планируется продолжение политики вложения капитала в фонды недвижимости в вышеуказанных регионах", - сказали в SOFAZ.

Кроме того, фонд тесно сотрудничает с ведущими компаниями по управлению недвижимостью, обладающими широкими возможностями для исследования рынка и поиска потенциально прибыльных предложений, а также осуществляет совместные инвестиции как вместе с ними, так и вместе с другими крупными суверенными и пенсионными фондами.

"Так, например, в 2016 году совместно с американским фондом Prudential Global Investment Managers была произведена соинвестиция в актив "Junghof Plaza", находящийся в центре Франкфурта. В 2017 году мы планируем и далее искать возможность инвестиций такого типа. С момента начала инвестирования в недвижимость и до конца 2016 года доходность SOFAZ по недвижимости в годовом исчислении составила 6,53 процента", - сказали в Госнефтефонде.

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллион долларов.

Активы SOFAZ по итогам первого полугодия 2017 года увеличились на 4,96 процента по сравнению с началом 2017 года (33,147 миллиарда долларов) и составили 34,79 миллиарда долларов.

Согласно положению о Госнефтефонде, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями SOFAZ являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", накопление средств для будущих поколений и поддержание текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Максим Цурков)

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