Вышел трейлер финального эпизода «Игры престолов» – ВИДЕО + ФОТО

2017-08-22 16:40 | www.oxu.az | 5

Американская телевизионная сеть HBO опубликовала на своем YouTube-канале трейлер заключительной серии седьмого сезона «Игры престолов» (Game of Thrones).

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ролик длится меньше минуты, но даже за столь короткое время перед зрителями успевают появиться практически все главные герои шоу — Джон Сноу (Кит Харрингтон), Санса Старк (Софи Тернер), Серсея Ланнистер (Лина Хиди), Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) и не только.

Из трейлера становится понятно, что в финальном эпизоде Тирион встретится с Серсеей, армия Дейнерис Таргариен окружит замок Ланнистеров, а Джон Сноу объявляет о том, что война пришла.

«Значение имеет только одна война. И она пришла», - говорит в видео Сноу.

Напомним, что последний сезон «Игры престолов» начнут снимать этой осенью, в нем будет всего шесть серий.

A.C.

